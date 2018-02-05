Rus uçağını Pentagon düşürdü

frin'de PKK'ya örtülü şekilde TIR'lar dolusu silah gönderen Washington, İdlib'de bizzat yönettiği 'muhalif' görünümlü gruplara da bir süredir omuzüstü hava savunma silahı MANPADS verdi. Cumartesi günü İdlib'de Rus uçağını düşürenlerin elinde ABD'nin verdiği MANPADS silahı vardı. Bir süre önce yine Lazkiye'de Rus üssü Hymeymim'e 'muhalif' maskeli kişilerin organizasyonuyla gerçekleştirilen bomba yüklü İHA saldırısının da bu kapsamda olduğu belirtiliyor. Saldırı sonrası bazı mihraklar Türkiye'nin desteklediği ÖSO gruplarını suçlamış ancak bu kumpas tutmamıştı. Olay sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada "Saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti ve ordusunun saldırıyla ilgisi yok" denilmişti.

O İSİM YİNE GÜNDEMDE

Sözkonusu silah organizasyonunun merkezinde ise bir isim dikkat çekiyor: Suvvar Suriye adlı grubun liderliğini yapan Cemal Maruf. Türkiye'de ABD'lilerin kullandığı İncirlik Üssü'nün sıkı bir müdavimi olan Maruf, bölgede Pentagon'un 'en sadık adamı' olarak biliniyor. Silah kaçakçılığı yaptığına yönelik geçmişte hakkında çok sayıda iddia bulunan Maruf, aynı zamanda ABD'nin Suriye'de silah verdiği ilk grubun da liderliğini yaptı. PKK'ya silah sevkiyatına yönelik organizasyonu Cemal Maruf'un yaptığı ileri sürülüyor.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrası Ankara-Moskova hattındaki yakınlaşmanın askeri bir boyut kazanmasından endişelenen Pentagon, yine muhaliflerin kontrolündeki İdlib üzerinden harekete geçti. Kentin Maret El Numan ve Sarakib ilçeleri arasındaki bir alanda yoğun hava saldırıları gerçekleştiren Sukhoi Su-25 tipi bir Rus savaş uçağı, önceki gün, muhalif Ceyş'ül Nasr içerisindeki Şahinler grubu tarafından hedef alındı. Yayınladıkları bir videoyla saldırıyı üstlenen grubun ABD yapımı IGLA-1 tipi ve MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle jeti düşürmesi akıllara Washington müdahalesini getirdi.



TARTIŞMALI GRUP

Rus jetini düşüren grubun daha önce muhalifler tarafından 'Pentagon ile sıkı bağlantıları nedeniyle hedef alınması' ABD'nin İdlib üzerinden Moskova ile Ankara arasındaki Afrin mutabakatını bozmaya kalkıştığı şüphesini kuvvetlendirdi. Bölgede muhalifler, 3 sene önce, Şahinler'i Pentagon ile ittifak yapmakla suçlamış ve lider kadrosundan Cemil Radun'a suikast düzenlemişti. ABD'den TOW füzesi alan gruplar arasında yer alan Şahinler'e bağlı savaşçılar, Pentagon'un terör örgütü YPG'ye de verdiği omuzdan havaya füze sistemi olan MANPAD'i kullanarak İdlib'de ilk defa bu tip bir saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu gruba bağlı yetkililer, geçen ay da Washington'a giderek CIA'in durdurduğu eğit-donat programını yeniden başlatmasını talep etmişti. Saldırıyı üstlenen muhaliflere bağlı grubun açıklamasından bir gün sonra El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam ise sözde haber ajansı Iba üzerinden yayınladığı mesajda, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini iddia etti.

TÜRKİYE DEVREDE

Öte yandan, İdlib'de düşürülen Rus jetinin pilotu saldırının ardından hayatını kaybederken, Moskova yönetimi cesedin alınması için Ankara ile temasa geçtiklerini bildirdi. Konu hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Hmeymim Üssü'ndeki Rus Ulusal Uzlaşma Merkezi'nin pilotun naaşının teslim alınması için Türkiye ile çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. İdlib'i bombalayan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-25 tipi jeti düşüren Ceyş'ül Nasr, uçağın bulunduğu bölgeden yayınladıkları görüntülerle saldırıyı üstlendi.



Rus parlamentosunun (Duma) Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de Rus savaş uçağının düşürülmesinde kullanılan MANPAD'in nereden aldığının araştırılmasını istedi. Sputnik'e konuşan Şvıtkin, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" diyerek Pentagon'u işaret etti. Söz konusu silahın menşeinin Batı ülkeleri olduğunu vurgulayan Rus vekil, Kremlin'in 'ABD'nin Suriye'deki gruplara silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması sonrası' Washington'ı uyardığını hatırlattı.



Savaş ve yalan makinesi Pentagon!



Terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği tanksavar ve uçaksavar füzelerinin neden olduğu katliamlar ortadayken Rus savaş uçağı Su-25'in MANPAD'den vurulduğu haberini değerlendiren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, "ABD, Suriye'deki ortaklarına 'karadan havaya' tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil" dedi.

DEAŞ BAHANESİ

Konuyu araştıracaklarını belirten Pahon, "Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz" ifadesini kulandı. Washington yönetiminin bölgedeki operasyonlarının coğrafi olarak Suriye'nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını savunan Pentagon sözcüsü, "ABD terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleye devem ediyor" diye konuştu.