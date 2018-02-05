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Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da!

Cumhurbaşkanı , 'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı , 'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Ciampino Havaalanı'nda TC Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, TC Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt ve 'yı temsilen Protokol Müdürü Riccardo Guariglia karşıladı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 07:29
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