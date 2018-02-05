Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Ciampino Havaalanı'nda TC Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, TC Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt ve İtalya'yı temsilen Protokol Müdürü Riccardo Guariglia karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Papa Franciscus , İtalya
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