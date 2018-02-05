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İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun

Beyoğlu'nda park halindeki in camını kırarak içerisinde bir şeyler arayan hırsız, aracın torpidosunda kartvizit ve iş yeri anahtarı görünce taksiyle Merter'deki iş yerine gitti. Film sahnelerini aratmayan sonucunda iş yerine giren hırsız, aracın yedek anahtarını alıp taksiyle geri geldikten sonra 250 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki binada yaşayan akrabasının yanına gelen vitrin mankenleri satışçısı Hakan Duyar, 250 bin lira değerindeki 34 KB 4980 plakalı lüks otomobilini park etti. Gece saatlerinde sokağa gelen kimliği belirsiz bir hırsız, otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra çevreyi kolaçan etti. Hırsız ardından tornavida ile aracın camını açmaya zorladı. Bir süre sonra hırsız dirseğiyle camı kırarak içerisine girdi.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 11:19
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