İstanbul Boğazı'nda nefes kesen dakikalar

Deniz Arama Kurtarma Gönüllüleri (SAR) ekipleri ve İBB Gençlik Meclisi Türkiye'nin en kapsamlı sivil Deniz ve Hava Tatbikatı Barbaros 2018'i Fatih Çatladıkapı sahilinde gerçekleştirdi. SAR, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İstanbul İtfaiyesi, Sağlık Görevlileri, Türk Deniz Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ve İBB Gençlik Meclisi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı tatbikat izleyenlerin nefesini kesti. Tatbikatta öncelikle senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi bot ile kurtarıldı.