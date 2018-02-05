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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da

Cumhurbaşkanı 'la görüşmek üzere Vatikan'a geldi. Erdoğan'ın ziyareti, 1959'da dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan ziyaretinden sonra ilk ve 1960'ta Vatikan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana tek olma özelliği taşıyor.

Erdoğan törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 11:50
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