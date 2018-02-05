ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kamışlı, terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor.
PKK konvoyu Afrin yolunda
Terör örgütü işgalindeki Ras'ul Ayn'da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin'deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin'e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.
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Katil amerika
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