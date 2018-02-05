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ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan 'ye yardım

ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

ABD konvoyu ile Kuzey Iraktan PYDye yardım

ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kamışlı, terör örgütü /'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor.

PKK konvoyu Afrin yolunda

Terör örgütü işgalindeki Ras'ul Ayn'da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin'deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin'e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 07:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tımarcı tımarcı

Katil amerika

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cevapla 05.02.2018 10:55
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