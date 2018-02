ABD ile savaşıyoruz

AFRİN

çok önemli bir dönemeçten geçiyor.Bölgedeki gelişmeler Türkiye 'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmekte.Olası bir terör devletinin ABD 'nin desteği ile yapılıyor olması ayrı bir risk ve tehdit oluşturmakta. Askerlik hayatı PKK terör örgütü ile mücadele ile geçmiş, birçok çatışmanın içinde kalmış aynı zamanda terör konusunda akademik ve entelektüel çalışmalar yapan emekli Tümgeneral Fahri Erenel ile Suriye 'deki harekatı ve olası ikinci operasyonu konuştuk...Konvansiyonel harekatın sona erdiği, günümüzde meskun mahal dediğimiz veya Hibrit Savaş dediğimiz yeni bir savaş dönemi başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'de Sur, Dicle ve Cizre bölgelerinde gerçekleştirdiği meskun mahal muharebelerle bu sisteme Güney Doğu'dan büyük ölçüde hazırlıklıydı ve ciddi tecrübeler edinerek bugün Afrin'e girdi. Hibrit Savaşı'nın özelliği yerel unsurlarla birlikte hareket ediliyor olmasıdır. Bölgeyi iyi tanıyan, bölgesinin durumunu çok iyi bilen insanlarla yapılıyor.Rusya ve ABD Suriye'de yerel unsurlar ile çalışıyor. Yerel unsurları kullanmak hayati derecede önemli değildir fakat Suriye'de herkes yerel unsurları kullanmaktadır. ÖSO bölgesel destek sağlayabilir. ÖSO, TSK 'nın emir komuta zinciri içindedir. ÖSO'da araziyi iyi bildiği için yerel halk ile de iletişim kurmak gerekir ki onlar Arapça ve Kürtçe biliyorlar, yapılan planlamaya uygun olarak ilerliyoruz. Türkiye Cenevre Sözleşmesi'ne ve Harp Hukuku'na uygun olarak ÖSO'dan destek almaktadır.Harekata başlamadan önce Fırtına Obüsleri 35-40 km'ye kadar hedefleri çok başarılı şekilde vurabilmektedirler. Türkiye'nin imal ettiği çoklu roket atar sistemleri ve havadan F-16'lar, İnsansız Hava Araçları ve SİHA'larla hedefler çok yoğun bir şekilde vuruldu. Bu işlemler hedefin yumuşatılmasıdır.Sonra da bölgeye Komando Birlikleri dediğimiz yaya unsurlar giderler.Jandarma Özel Harekat Birlikleri ise daha sonra alana girerler.Bu gruplara mayın arama timleri de eşlik ederler. Tabi cep telefonlarına karşı susturucular kullanılır, çünkü telefonlar üzerinden bombaların patlatılması engellenir.Hatay'ın en güneyinde İdlib hemen karşısında Hassa, Reyhanlı ve hemen karşısından Amanoslar'dan, Kilis bölgesi ve doğusundaki Azez bölgesinden harekat yürüyor.Güneyden İdlib'e daha önceden gitmiş olan unsurlarımız aracılığı ile harekat koordine ediliyor. Teröristlerin gidebilecekleri tek bir nokta var ki, orası da Şam yönetiminin tuttuğu Afrin-Halep Karayoludur. Onların izin vermeleri ölçüsünde Afrin ile bağlantı kurulabiliyor.En son yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre PYD'nin diğer bölgelerden takviye birliklerinin geldiğini biliyoruz. Zaten ABD'de bunu açıkladı. ABD büyük helikopterlerle teröristleri buraya taşımıştır.İstihbarat verilerine göre 8 bin 500 ile 11 bin civarında PKK'lı teröristin Afrin'de olduğu düşünülüyor.PKK terör eylemi yapıp kaçıyordu.Ama şimdi ilk kez savunmada oluyorlar.Savunma konusunda çok tecrübeleri yoktu. Onun için PKK'ya Amerika uzun süre savunma eğitimi verdi. En baştan itibaren TSK'yı karşılayıp engellemeye çalışmak amaçlanmaktadır. TSK ilerledikçe canlı bomba, mayınlar, bombaların uzaktan patlatılması artacaktır.Bu harekatta hız ve süre kavramı, ikinci plana atılmak zorundadır. Nisanmayıs ayına sarkacaktır. Daha sınırdan 10-15 km içeriye girildi, adım adım ilerleniyor. Yaklaşık 350 köy var ve 50-60 tanesi Halep'e bakan kısmında.Kuzey'de çok sayıda dağ da var.Burseya Dağı sınırımıza çok yakındı onun arkasında sınırımızdan 13-15 km mesafede Barfelyum dağı var. Bütün dağlara mevzilenmiş durumdalar.Afrin'de PKK'nın en kritik noktası kuzeyinde Kürt Dağı bölgesidir.Çünkü şehre hakim tepeler en stratejik bölgelerdir. Eğer o bölgede de savunmayı başaramaz ise oradan çekilip başka alanlara giderler.Türkiye PKK/PYD ile çatışırken onların yanında bulunan ABD askerleri de ölebilir. Türkiye orayı bir muharebe alanı ilan ettiğinde orada bulunan herkes bizim için hedeftir. ABD Afrin için aylarca hazırlık yaptırdı, eğitim verildi sonra da çekilecek mi? ABD şu an da sevk ve idaresi yapılmaktadır.ABD ile karşılıklı çatışma riski son derece yüksektir. Trump'un Menbiç konusunda Türkiye ile pazarlıklar yapacağını düşünüyorum.Oradaki Özel Kuvvetler her ne şekilde olursa olsun yakın emniyetini alması gerekirdi. Bir askerin esir olması, bundan da büyük sorun başına bir çuval geçirilerek bir uluslararası ilişkilerde bir skandala dönüşmesinden daha büyük bir skandal olamaz. Böyle bir durumda silahı doğrultur gereğini yapardım.Biz Çuval Olayı'nın ilk rövanşını önce BM'de yapılan Kudüs oylamasında aldık. İkinci rövanş da Afrin'e yönelik harekattır.ABD böyle bir harekatı beklememiştir.Burada bir şekilde ABD'nin de gücü test edilmektedir. Biz bugün Amerika ile savaşmaktayız. TSK'nın ilerleyişi, her ele geçirilen tepe Amerikalılar'dan ele geçirilen bir tepe anlamına gelmektedir. Cudi dağında yaptıkları gibi Afrin ve diğer bölgelerden ABD askerlerini alıp gideceklerdir. PKK'ya ABD'nin desteği dün Çekiç Güç ile yapılıyordu bugün de her alanda devam etmektedir.Türkiye geriye çekilmek zorunda kalacaktır. Tehdit ortadan kaldırılınca geri çekilmek durumunda. Böyle bir uzlaşma sağlanırsa Suriye ile Türkiye, Menbiç dahil diğer bölgelere operasyon yapılabilir ve böylelikle Rusya'nın desteğini de arkamıza almış oluruz.Şehre yaklaştıkça Rusya, YPG 'ye baskı yapacaktır.Geçmiş dönemlerde PKK'ya çok büyük zayiat verildiğinde barış görüşmelerinin devreye girmesi hataydı.PKK toparlanıp sonra saldırıya geçmiştir.ABD bir gecede PKK'yı YPG yaptık diye açıkladı. Zamanında Cudi ve Gabar'a helikopterler Amerika menşeili yiyecek malzemeleri, mühimmat bırakıyordu. O çekiç güç zamanında ABD, PKK'yı büyüttü bugüne taşıdı.İdib'ten sonra Fırat'ın doğusu sorun olacaktır. Fırat'ın doğusuna Rusya ve Suriye giremez. İran çok uzakta olduğu için Hizbullah'da orada varlık gösteremez. Bu bölgeye Türkiye girecektir. Türkiye kendi sınırlarını ve Fırat'ın Doğusuna yönelebilecek tek ülkedir.Bitlis Paşa'nın uçağının düşürülmesi kesinlikle bir ABD projesiydi. Bitlis Paşa örnek aldığımız tam bir lider komutandı. Eşref Bitlis Paşa 'nın Kürt vatandaşlarımıza yönelikte çok ciddi çalışmaları vardı.mühimmatını kendi üretmemiş olsaydı dışarıya bağımlı kalsaydık bugün bölgede çok sıkıntı çıkardı. Türkiye bugün MKE ve Roketsan ile hem mühimmatını hem de silahlarını üretiyor. Şu an çok namlulu roket atarları, topçu mühimmatını MKE de üretiyoruz.ve İkinci Dünya Savaşları şehirlerin bombalanması ile yapıldı. İlk Hibrit Savaşını Ruslar Ukrayna'da uyguladı. Bugün görüldüğü gibi artık tüm harekatlar köylerin şehirlerin içinde yapılıyor. Çünkü asimetrik tehdit, hep şehirlerden besleniyor.Ordular konvansiyonel güçlerini muhafaza edecekler fakat bu tür savaşlara hazırlıklı olmaları gerekecek.son konuşmalarında iki kez bundan sonraki hedefimiz İdlib dedi. Bence bu ifadeler bir plana dayalı olarak kullanıldı. Çünkü Menbiç'ten ziyade, biz Afrin'i kontrol ettikten sonra esas problem İdlib'de olacak. İdlib daha stratejik öneme haiz bir yer. Çünkü Hatay'ın arkasını koruyabilecek yer.