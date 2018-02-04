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Teslim olan teröristin fotoğrafında şoke eden detay

'e süren operasyonlar kapsamında terör örgütü / mensubu teröristler Türk askerine teslim olmayı sürdürüyor. Devam eden operasyonlar kapsamında teslim olan teröristlerin bazılarının sivil giyimli olması ise terör örgütünün bir alçak planını daha deşifre etti. Teröristlerin sivil kıyafetler giyerek; sivilleri katlediyor provokasyonu yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin 'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 12:08
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