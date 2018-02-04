Teslim olan teröristin fotoğrafında şoke eden detay

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı.