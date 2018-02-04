Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı.
Teslim olan teröristin fotoğrafında şoke eden detay
Afrin'e süren operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler Türk askerine teslim olmayı sürdürüyor. Devam eden operasyonlar kapsamında teslim olan teröristlerin bazılarının sivil giyimli olması ise terör örgütünün bir alçak planını daha deşifre etti. Teröristlerin sivil kıyafetler giyerek; TSK sivilleri katlediyor provokasyonu yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Etiketler: PKK , YPG , TSK , Abdullah Ağar , Afrin
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