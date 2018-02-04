Meteorolojiden kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul'u adeta çepeçevre kuşatan yağış yüklü bulutlar, meteoroloji radarına böyle yansıdı.
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