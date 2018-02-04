Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.
ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ
İddiaya göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.
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ben asker olsaydim orada ona neler yapardim neler elimden kimse alamazdi meydani bos buldu yapar ona bu cesareti kim veriyor ülkemizdeki dalkavuklarmi
bu adam halen yasiyormu artik ülkemizde barinamaz barindirmayalim hainler suriye ye
Bu nasil istir bu bizim VATANIMIZ kendi ülkemizde bile istedigimizi yapamayacakmiyiz bence bu durum cok üzücü ayni zamanda düsündürücü SEHITLERIMIZE ALLAHDAN RAHMET AILESINE SABIRLAR VERSIN ........
SU SEREFSIZI HEMEN TUTUKLAYIP POSTALIYIN GELDIGI YERE
o it nato subayı türk bayrağının nereye asılacağına karışamaz bir gün ırakta bir sonraki gün suriyede , Kafkaslarda balkanlarda bir günde......................................
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