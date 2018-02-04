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'de komutanından skandal talep

Buca'da bulunan karargahının duvarlarının dış bölümüne şehit olan askerler için asılan Türk bayrakları karargahtaki NATO komutanını rahatsız etti. Komutan bayrakların indirilmesini istedi.

İzmirde NATO komutanından skandal talep

Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun 'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.

ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ
İddiaya göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.


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  • 04 Şubat 2018, Pazar 11:52
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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efendin efendin

ben asker olsaydim orada ona neler yapardim neler elimden kimse alamazdi meydani bos buldu yapar ona bu cesareti kim veriyor ülkemizdeki dalkavuklarmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.02.2018 17:34
efendin efendin

bu adam halen yasiyormu artik ülkemizde barinamaz barindirmayalim hainler suriye ye

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 04.02.2018 17:32
ISIMSIZ ISIMSIZ

Bu nasil istir bu bizim VATANIMIZ kendi ülkemizde bile istedigimizi yapamayacakmiyiz bence bu durum cok üzücü ayni zamanda düsündürücü SEHITLERIMIZE ALLAHDAN RAHMET AILESINE SABIRLAR VERSIN ........

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 04.02.2018 15:32
Aslan Aslan

SU SEREFSIZI HEMEN TUTUKLAYIP POSTALIYIN GELDIGI YERE

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evet13
hayır0
cevapla 04.02.2018 13:44
ılgazlı ılgazlı

o it nato subayı türk bayrağının nereye asılacağına karışamaz bir gün ırakta bir sonraki gün suriyede , Kafkaslarda balkanlarda bir günde......................................

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evet12
hayır0
cevapla 04.02.2018 13:06
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