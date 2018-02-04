Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi grubu, YPG'ye silah taşıyan bir kamyonu yakaladıklarını duyurdu.
Terör örgütüne büyük darbe
Etiketler: YPG , Suriye , Afrin , Zeytin Dalı Harekatı
Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi grubu, YPG'ye silah taşıyan bir kamyonu yakaladıklarını duyurdu.
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o silahlarla abd yi vuracaksın.nasıl olsa o silahlar bizde yok.yani ypg pyd ye verdiği kendi silahıyla.aynı deaşı vurur gibi.o silahları deaşı vurmak için pyd ye veriyorlardı değilmi.madem öyle gel böyle diyeceksin.
Teröristlerden bütün önemli silahlar baskınla alınmalı veya bombalanıp yok edilmeli.
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