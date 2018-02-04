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Terör örgütüne büyük darbe

Terör örgütüne büyük darbe

Özgür Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi grubu, 'ye silah taşıyan bir kamyonu yakaladıklarını duyurdu.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 16:43
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

o silahlarla abd yi vuracaksın.nasıl olsa o silahlar bizde yok.yani ypg pyd ye verdiği kendi silahıyla.aynı deaşı vurur gibi.o silahları deaşı vurmak için pyd ye veriyorlardı değilmi.madem öyle gel böyle diyeceksin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.02.2018 17:08
Hasan Hasan

Teröristlerden bütün önemli silahlar baskınla alınmalı veya bombalanıp yok edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 04.02.2018 16:48
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