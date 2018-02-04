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Bahçeli: "Washington'ın amacı terör devleti!"

Lideri Bahçeli, Mersin'de konuştu. Suriye sınırındaki gelişmeleri işaret eden Bahçeli, "Washington'ın amacı terör devleti inşa etmektir" dedi.

Bahçeli: Washingtonın amacı terör devleti!

Genel Başkanı 'nin konuşmasından öne çıkanlar:

suç üstü yakalanmıştır. İnsanlığın yüzkaraları. Bölgeye sözgelimi demokrasi getireceklerdi. ABD sorumsuzsa terör örgütleriyle aynı karede yer aldı.

Harekatı hukukidir. Bölgesel istikrarı korumak adıan önemli bir harekattır. Bu harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak esastır.

"BU DÜNYADA HİÇBİR GÜÇ BİZİ YENEMEZ"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu. Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Washington'ın amacı terör devleti inşa etmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esastır. ABD, suçüstü yakalanmıştır. Geri dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı tükenmiştir. Ay kalkanımız, dağlar süngümüzdür. Kurulan tuzaklar birer birer bozulmaktadır. Bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez. Karanlık hesap yapanlar bozguna uğrayacaklardır. Vur Mehmedim, vur ki dünya utansın. Afrin harekâtının başarısı her yönden görülmektedir. Afrin ile başlayan sınır temizliği Münbiç'i de kapsamalıdır. Asıl gaye, Suriye'de gerçek barışın tesisidir. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun içinde birçok Türkmen kardeşimiz de bulunmaktadır. ÖSO ile arasındaki işbirliği elzemdir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Operasyonun başından bu yana bine yakın terörist etkisiz hâle getirildi.
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  • 04 Şubat 2018, Pazar 17:17
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