Acilde yeni dönem

Hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, "yeşil alan 2" uygulamasıyla asgariye indirilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaretinin ardından, acil servislerin iyileştirilmesine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

1,5 MİLYON KİŞİ MUAYENE OLUYOR

Özellikle birçok ilde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştuğunu gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Gümüş, "Türkiye'de günde yaklaşık 1,5 milyon kişi muayeneye geliyor. Aynı şekilde yine günde İstanbul'a baktığımızda 270-300 bin arası muayene, poliklinik muayenesi gerçekleştiriliyor. Bunların 40 veya 45 bini acil servislerde gerçekleşiyor. Özellikle büyük metropollerde mesaiden sonra vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak istiyor" dedi.

YÜZDE 85'İ ACİL HASTASI DEĞİL

"Acile gelen 1000'den fazla hastaya baktığımızda yüzde 80'i gerçek acil hasta değil" diyen Gümüş, şöyle devam etti: "Yeni bir çalışmayla, mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı da başlattık. Mesai dışı poliklinik veya vardiyalı polikliniği adı altına saat 23.00'e kadar, hastanelerimiz hastalara bakacaklar. Böylelikle acil servisteki, uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, 'mesai kaydırma yeşil alan 2' dediğimiz polikliniklere kaydırılarak, tedavi edilecekler."

AYAKTA TEDAVİ 'YEŞİL ALAN 2'DE

Acil servise gelen hastaların ilk değerlendirmesinin sağlık personeli ve hekim tarafından yapılacağını dile getiren Gümüş, "Bu değerlendirmeden sonra hasta ya acil polikliniğine ya da yeşil alan 2 dediğimiz, daha hafif olan hastaların, ağır olmayanların, hemen acilin yakınındaki konuşlandırılan mesai dışı polikliniklerde bakılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

VALE HİZMETİ DE SUNACAĞIZ

Acil servislere araçla gelen vatandaşlara vale hizmeti de sunacaklarını ifade eden Gümüş, sözlerini şöyle tamamladı: "Park edecek yer bulana kadar hasta ile beraber gezmeyecek. Gelecek bizim valemiz arabasını karşılayacak. Hastamızı alacağız ve acil servise yönlendireceğiz. Bununla ilgili öncelikle vale hizmeti, ikinci planda hasta karşılama elemanlarımız hastayı alacaklar. Hasta yakınlarının acilin kapısından sonra hastalarını içeri almalarını istemeyeceğiz. Biz alacağız. Bununla ilgili ekipleri kuruyoruz."