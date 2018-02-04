Zeytinburnu açıklarında demirli olan "Tallas" isimli gemi, fırtınanın etkisiyle sahile vurdu.

Edinilen bilgilere göre Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle kıyıya sürüklendi. İçerisinde personelin bulunmadığı gemi kum iskelesi diye tabir edilen bölgeye vurdu.

2015 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olan gemi geçen yıl da yan yatmış ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmıştı.