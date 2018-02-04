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'da yük gemisi karaya vurdu

açıklarında 2015'ten beri demirli olan ve geçen yıl yan yatan gemi fırtına nedeniyle karaya vurdu.

İstanbulda yük gemisi karaya vurdu

açıklarında demirli olan "Tallas" isimli gemi, fırtınanın etkisiyle sahile vurdu.
Edinilen bilgilere göre Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi 'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle kıyıya sürüklendi. İçerisinde personelin bulunmadığı gemi kum iskelesi diye tabir edilen bölgeye vurdu.
2015 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olan gemi geçen yıl da yan yatmış ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmıştı.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 12:52
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