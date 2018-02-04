Korku geçidi

Kan donduran olay İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan genç adam itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin korkunç olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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