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Korku geçidi

’da yaya üst geçidinde İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu. Korkunç olay araştırılıyor...

Korku geçidi
Kan donduran olay Büyükçekmece'de meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan genç adam itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin korkunç olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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