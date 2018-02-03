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Erdoğan'dan "" paylaşımı

Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'tan 'e uçuşunda kendisine eşlik eden helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı

Erdoğandan ATAK paylaşımı

, 'tan 'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, 'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri." mesajına yer verdi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 19:24
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