ALMANYA'NIN İLK SABIKASI DEĞİL Afrin'deki PKK teröristlerine yönelik Zeytin Dalı harekatından en çok rahatsız olan ülkelerin başında Almanya geliyor. Alman milletvekilleri PKK paçavralarıyla meclis oturumuna katılarak, büyük bir skandala imza atmıştı. Aslında bu Almanya'nın PKK konusundaki ilk sabıkası değildi. Taha Dağlı, özellikle son yıllarda Almanya'nın PKK konusunda neler yaptığıyla ilgili soruları sabah.com.tr için yanıtladı.
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