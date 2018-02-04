Kadın doktora saldırı

Edirne'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ın, dün gece görevi başında iki kadın tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Edirne Tabip Odası Başkanı ErtuğrulTanrıkulu olaya tepki gösterdi. Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Akşam o halde kadıncağız 'ben iki hasta yatırdım' diyor. 'Onlara ne olacak' diyor. Sedyede yüzüyara bere içinde" dedi. Aile hekimi ÖzlemÖnal da, "Devleti temsil eden bir kurum var, devlet adına çalışan, kamu görevi gören meslektaşlarımız şiddete uğruyor"diye konuştu.
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