;
Yol Durumu
  1. Aparta fuhuş baskını
  2. Kanlı ortaklık

Kadın doktora saldırı

Kadın doktora saldırı
Edirne'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ın, dün gece görevi başında iki kadın tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu olaya tepki gösterdi. Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Akşam o halde kadıncağız 'ben iki hasta yatırdım' diyor. 'Onlara ne olacak' diyor. Sedyede yüzü yara bere içinde" dedi. Aile hekimi Özlem Önal da, "Devleti temsil eden bir kurum var, devlet adına çalışan, kamu görevi gören meslektaşlarımız şiddete uğruyor"diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar