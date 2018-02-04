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Kanlı ortaklık

Kanlı ortaklık
Kayseri'de Murat Çetin (44), arkadaşı Arif Doğru (44) ile birlikte ortak mobilya imalathanesi açtı. Doğru'nun başka birine kefil olmasından dolayı işyerine haciz geldi. İkili arasında 2 gün önce tartışma çıktı. Arif Doğru yanında getirdiği bıçakla Çetin'i bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.


Ali ALTUNDAŞ
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