Kanlı ortaklık

Kayseri'deMurat Çetin(44), arkadaşı ArifDoğru (44) ile birlikteortak mobilya imalathanesiaçtı. Doğru'nun başka birinekefil olmasından dolayıişyerine haciz geldi. İkiliarasında 2 gün önce tartışmaçıktı. Arif Doğru yanındagetirdiği bıçakla Çetin'ibacağından bıçakladı. Ağıryaralanan talihsiz adam hastaneyekaldırıldı ancak yaşamınıyitirdi. Polis tarafındanyakalanan katil zanlısıtutuklandı.
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