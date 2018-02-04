AK Parti, vatandaşlara, "15 yıl boyunca kendilerini memnun eden projeleri, hizmetleri, hangi projelere öncelik verilmesi gerektiği, yatırımlardaki engellerin neler olduğunu sorarak, 81 ilin "tomografisini" çekiyor.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, 81 ili kapsayacak şekilde, "illerin ekonomik beklentileri" adı altında forumlar düzenlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 40 ilde gerçekleştirilen formlarda, vatandaşlara 5 soru yöneltilerek sorunları, fikirleri dinleniyor. AK Parti, önce teşkilattan, daha sonra sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan görüş alıyor, bunları harmanlayarak il raporları hazırlıyor.

İlk olarak vatandaşlara, "15 yıl boyunca sizi en fazla memnun eden proje, hizmet ne? Neden en fazla bundan memnun oldunuz?" sorusu yöneltiliyor. Ayrıca, "İlde devam eden işlerden hangisine öncelik veriyorsunuz? Geleceğe dönük olarak beklediğiniz proje, hizmet, fikirler neler? Yatırımlarla, projelerle ilgili engel, sorun gördüğünüz hususlar neler? Uzun vadeli olarak ilinizi nerede görmek istiyorsunuz?" soruları da vatandaşlara soruluyor.

"AK PARTİ'NİN ROTASINI VATANDAŞ ÇİZİYOR"

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlık olarak yürüttükleri proje hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, moderatör eşliğinde bir çalışma yaptıklarını, sabahtan öğlene kadar önce teşkilat mensuplarıyla görüşerek, fikirlerini aldıklarını, öğleden sonra da sivil toplum örgütleri, iş dünyasıyla buluştuklarını, üniversiteden bir akademisyeni de davet ettiklerini anlattı.

Vatandaşlarla ilgili de anket çalışması da yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Bunları birleştirip o ilin bir anlamda tomografisini çekiyoruz. Bu bizim siyasetimize de uygun bir yaklaşım; katılımcı, vatandaşı dinleyen yaklaşım." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin rotasını vatandaşın çizdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomi de bundan istisna değil. Bunu 81 ilde tamamlayacağız. Bitirdiğimizde sadece il il sonuçlar elde etmeyeceğiz, bir taraftan da bölgesel, ulusal ölçekte ortak meseleleri de çıkartma imkanımız doğacak. O analizleri yapacağız. Yerel yönetimler, merkezi idare itibariyle yapmamız gereken, atmamız gereken adımlara yol gösterecek. Diğer taraftan da 2019'da yerel, genel seçimlerdeki politikalarımıza, fikirlerimize, vaatlerimize ışık tutmasını, katkı sunmasını bekliyoruz."