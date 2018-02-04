;
Yol Durumu
  1. Aslanlar sahada çakallar kaçıyor
  2. İnlerinden ABD çıktı

İblid’te Rus uçağı düşürüldü

İblid’te Rus uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, 'in kuzeybatısında SU-25 tipi uçaklarının füzeyle düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada pilotun ise El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi. Askeri yetkliler, uçağın düşürüldüğü bölgeye hava harekatı gerçekleştirildiğini ve 30 örgüt üyesinin öldtürüldüğünü belirtti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar