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Futbolcuya infaz!

’da eski amatör futbolcu Enes Burak Barış, otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak öldü

Futbolcuya infaz!
Eski futbolcu, infaz edildi. Olay 'da dün meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan Enes Burak Barış (27), otomobiline binerek, Atatürk Bulvarı'na doğru yola çıktı. Aracıyla kavşaktan dönerken, arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp, durdu. Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor'da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış'ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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