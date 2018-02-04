Futbolcuya infaz!

Eski futbolcu, infaz edildi. Olay Hatay'da dün meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan Enes BurakBarış (27), otomobiline binerek, Atatürk Bulvarı'na doğru yola çıktı. Aracıyla kavşaktan dönerken, arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp, durdu. Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor'da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış'ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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