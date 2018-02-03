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'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi

Afrinden acı haber!

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 'in kuzeydoğusundaki bölgesinde //PYD-YPG ve terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 20:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Tüm şehidlerimize Allah rahmet eylesin ,Allah ın izniyle kanları yerde kalmayacak ,tüm hain yuvaları tertemiz yapılacak,ihtiyaç olursa hepimiz hazır kıta Mehmetçiğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.02.2018 00:08
Vatan Vatan

Allah rahmet eylesin Mekanlari cennet eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.02.2018 20:42
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