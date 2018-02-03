Son durak cezaevi

Durakta bekleyen vatandaşlar dehşeti yaşadı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza İstanbul Üsküdar'da önceki gün yaşadı. Selim Karakaya'nın kullandığı halk otobüsü, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına daldı. Kazada3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi deyaralandı. Gözaltına alınan Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. İfadesinde, "9 yıldır bu işi yapıyorum. Otobüs 2017 model olup, 2018 tarhili trafiğe çıkışlıdır. Araç İzmir'den taşıma vasıtası olmadan İstanbul'a geldiğinden 500 kilometre yol yapmıştır. Ben bu araca bindiğimde 500 kilometre yol yapmıştır. Yani araç sıfır kilometre diyebiliriz. Aracı servise çıkmadan öncede kullanmıştım. Olay günü sefer yaptığım sırada, durağa yaklaşacağım için düşük hızda kullanıyordum. Ancak nasıl olduğunuanlamadığım şekilde, araç bendenkontrolsüz şekilde, hızlanmayabaşladı. Bende durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Müdahalelerime rağmen aracı durduramadım" dedi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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