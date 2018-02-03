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Son durak cezaevi

’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan özel halk otobüsü şoforü Selim Karakaya, tutuklandı. “Nasıl oldu anlamadım” dedi

Son durak cezaevi
Durakta bekleyen vatandaşlar dehşeti yaşadı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza 'da önceki gün yaşadı. Selim Karakaya'nın kullandığı halk otobüsü, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. İfadesinde, "9 yıldır bu işi yapıyorum. Otobüs 2017 model olup, 2018 tarhili trafiğe çıkışlıdır. Araç İzmir'den taşıma vasıtası olmadan İstanbul'a geldiğinden 500 kilometre yol yapmıştır. Ben bu araca bindiğimde 500 kilometre yol yapmıştır. Yani araç sıfır kilometre diyebiliriz. Aracı servise çıkmadan öncede kullanmıştım. Olay günü sefer yaptığım sırada, durağa yaklaşacağım için düşük hızda kullanıyordum. Ancak nasıl olduğunu anlamadığım şekilde, araç benden kontrolsüz şekilde, hızlanmaya başladı. Bende durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Müdahalelerime rağmen aracı durduramadım" dedi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ümit UZUN

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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