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bölgesine hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında 'e yapılan hava harekatında teröristlere ait sığınak ve barınaklar imha edildi.

Teröristlere ağır darbe! Hepsi imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (), kuzeydoğusu bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen /KCK/PYD-YPG ve terör örgütü mensuplarına yönelik 03 Şubat 2018 tarihinde saat 17:52'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 18:44
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