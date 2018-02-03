Iğdır’da dehşet

Iğdır, tüyleri diken diken eden bir vahşet meydana geldi. 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) ismi öğrenilemeyen bakıcısı, önceki gün izin alıp, kendi evine gitti. Dün sabah geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin kapısının açık olduğunu gördü. Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polise haber verdi. Yapılan incelemede talihsiz kadının 17 bıçak darbesiyle katedildiği belirlendi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi. Talihsiz kadının çocuklarının yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı öğrenildi. Evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.