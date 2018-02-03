Devlet baba

Samsun'dahızla kilo alan 2 yaşındaki Yağız'ın imdadına CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan yetişti. Tekkeköy İlçesi'nde yaşayan Sedat-Sevda Bekte çiftinin 2 yıl önce Yağız adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Ancak küçük çocuk hızla kilo alarak 37 kiloya yükseldi. Yağız'ın "leptin hormonu eksikliği" nedeniyle kilo aldığı belirlendi. Yağız'ın iyileşmesi için doktorlar, yurt dışından getirilen ve birkutusu 4 bin 441 dolar olan ilacı önerdi. 2.5
AYDA 8 KİLO VERDİ Aile, SGK'nın karşılamadığı ilacı alamayınca Yağız kilo veremedi. Çocuğun durumunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yetkililere talimat verdi. Yapılan düzenlemelerle ilacın bedeli SGK tarafından ödendi. Yağız Bekte, ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla başlayan tedaviyle 2.5 ayda8 kilo vererek 29 kiloya indi. Bekte ailesi, önceki gün Ankara'ya gidip, AK Parti GenelMerkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, Yağız Bekte'yi bir süre sevip, oyuncak hediye etti. Yağız'ın babası Sedat Bekte, "Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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