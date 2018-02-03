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Babaya son bakış

Babaya son bakış
Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın cenazesi 'in Anamur İlçesi'nde toprağa verildi. Şehidin babası Beşir Şık asker selamı vererek, "İki oğlum daha var, onlar da azılı katil teröristlerle savaşmak için hazır bekliyor. Onlar da şehit olsun" dedi. Baba Şık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'a "Çok şükür oğlum şehit. Bu şehit kızı" diyerek 4 aylık torunu Nevre'yi gösterdi. Aynı saldırıda şehit olan er Hayrettin Dindar'ın cenazesi ise memleketi Siirt'in Şirvan İlçesi'nde toprağa verildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı cenaze töreninde binlerce vatandaş, terör örgütü YPG ve PKK'ya tepki gösterdi.


Kamil CÖMERTLER
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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