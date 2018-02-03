Babaya son bakış

Irak'ınkuzeyindeki Kani Rashbölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediğisaldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halilİbrahim Şık'ın cenazesi Mersin'in Anamurİlçesi'nde toprağa verildi. Şehidin babası BeşirŞık asker selamı vererek, "İki oğlum daha var,onlar da azılı katil teröristlerle savaşmakiçin hazır bekliyor. Onlar daşehit olsun" dedi. Baba Şık,Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'a"Çok şükür oğlum şehit. Buşehit kızı" diyerek 4 aylık torunuNevre'yi gösterdi. Aynı saldırıdaşehit olan er Hayrettin Dindar'ıncenazesi ise memleketi Siirt'inŞirvan İlçesi'nde toprağa verildi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in dekatıldığı cenaze töreninde binlerce vatandaş,terör örgütü YPG ve PKK'ya tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.