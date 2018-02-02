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Yeni milli göreve başlıyor...

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla ’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak.

Yeni milli İHA göreve başlıyor...
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi Sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla 'nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak. 1. ANKA-S İHA Sistemi Kabulü başarıyla tamamlandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi.

Proje çalışmalarına 2013'te imzalanan sözleşmeyle başlanan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile kalifikasyon/kabul süreci yürütülüyor.



6 ARAÇLA AYNI ANDA GÖREV
ANKA-S nın en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor.

Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi'ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.
Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemi ile görev yapacak.
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  • 02 Şubat 2018, Cuma 18:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Allah razı olsun tahrip güçleri üretimleri ARGE'leri çok olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.02.2018 22:01
Aslan Aslan

INSAN GURUR DUYUYOR

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.02.2018 21:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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