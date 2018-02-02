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Eski mesai arkadaşına son görev! Tabuta omuz verdi

, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yapan 'ın sine katıldı. Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi.

Eski mesai arkadaşına son görev! Tabuta omuz verdi

Albayrak için İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra , Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Albayrak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

ERDOĞAN KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDAKİ DEFİN TÖRENİNE DE KATILDI!
Albayrak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Albayrak'ın naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Albayrak'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki defnine de katıldı. Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 17:48
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