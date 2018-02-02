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'den flaş açıklaması!

Savunma Bakanı Mattis: "(’nin ’e muhtemel operasyonu) Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil"

ABDden flaş Münbiç açıklaması!

Savunma Bakanı , ile konusunu konuştuklarını ancak söz konusu görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye'nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye'nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine Mattis, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.

Mattis, Suriye'deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur."

Mattis ayrıca, Suriye'de Beşar Esed rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 18:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Defolun gidin kendi kıtanıza Kolombiya Meksika Şili gibi ülkelerle uğraşın ne işiniz var bizim oralarda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 00:21
Hasan Hasan

ABD masada anlaşmak demek bir şeyleri vermek anlamına gelir bu haberin ayrıntılarına Türkiye'nin ne dediğine bakmak lazım yine yalan bir şeyler söyler bunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.02.2018 19:15
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