Yalan Hürriyet’i

İSRAİL ve Almanya hakkında olumsuz haber yapamayan Hürriyet gazetesi, 28 Şubat döneminde olduğu gibi yalan haberlere imza atmaya başladı. Bu konuda eşsiz bir yeteneği olan ve iftira konusunda doktorası olan Hürriyet'in hedefi hastaneler oldu. Gazete muhabirleri aldıkları emir üzerine, hastanelerdeki son durumu anormal göstermek için harekete geçti. Muhabir Burak Coşan da, bir sokak kedisini zorla hastanenin acil servisine soktu. Ardından da "Acil servisler kedi dolu" iftira haberini gazeteye gönderdi. Gazete de, bu haberi yayınladı. Ancak hem muhabir Coşan hem de Hürriyet gazetesi, hastaneleri 90'lı yıllarda olduğunu düşündüğü için kameraları unuttu. Kameralar dikkatlice izlendiğinde, Hürriyet muhabirinin kediyi içeriye nasıl soktuğu her an ortaya çıktı. İftira haberlerinden sonra sessiz kalan Hürriyet, bu konuda da aynı taktiği uyguladı. Ancak sosyal medya, bu duruma tepki gösterdi:
Hürriyet doğru haberlerin bile okunmuyor ki, yalan haberlere sarılıyorsun. 1990 Türkiye'si yok ey Aydın Doğan… Türkiye'nin milli ve yerli bir iktidar tarafındana yönetildiğini anlamayan Hürriyet'in utanması yok mu? Aydın Doğan, yayın kurulunu topla ama bu konuyu sakın konuşma. Çünkü konuşacak bir şey yok. Yalan ve iftira konusunda defalarca Oscar alan bir gazetedir Hürriyet…
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