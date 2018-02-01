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Ankara'daki da sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

'daki vergi dairesinin alt katında meydana geldi. Topaca, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankaradaki patlamada sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığı'nın kazan dai̇resi̇nde meydana geldi.

semtinde bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir şiddetle meydana gelen patlama şehrin birçok noktasından duyuldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın iki katında büyük çapta hasar meydana geldi.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, ekibi sevk edildi. Ercan Topaca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"FIRLAYAN TAŞ VE METALLERDEN ÇEVREDE BULUNAN 3 VATANDAŞ YARALANDI"
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan , "Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan 3 vatandaş yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şuan konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. " şeklinde konuştu.

"SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"
Vali Topaca, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 23:34
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