Burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’de 20-25 yaşındaki Mehmetlerimiz tarih yazıyor. Türkiye’yi küçümseyenlere, Türkiye’yi yok sayanlara bizim burada olduğumuzu, hem de bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcu
ÇÖKERTMEYİ BAŞARDIK: Bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800'ünün işi bitti. İla cehennema zümera. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil, gerek ÖSO'dan 25 kadar şehidimiz var. Bölücü terör örgütüyle, onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlar, onların zihin ve gönül dünyalarını karartmışlar. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz ve eğitim öğretim süreçleri başta yer almıştır. Devlet ve millet olarak her iki örgütü çökertmeyi başardık.
TARİH YAZIYORLAR: Terörle mücadelemizi karşımızdaki ihanet şebekelerinin arkalarında kim olduğuna bakarak değil, kalbimizdeki inanca, cesarete bakarak başarıya ulaştırdık. Bugün Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki o kahraman Mehmetlerimiz, aynı anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Orada jandarma kızlarımız var. Bizim Nene Hatunlarımız, bizim Şerife Bacılarımız yok muydu? İşte bugün de var. Türkiye'yi küçümseyenlere, Türkiye'yi yok sayanlara bizim burada olduğumuzu, hem de bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcu.
YEDİ DÜVELİ HİZAYA GETİRİR: Gençlerimizin istikameti demek Türkiye'mizin istikameti demek. Sizler istikamet üzere olacaksınız ki Türkiye hedeflerine ulaşabilsin. Üstad'ın dediği gibi, "Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya. Taşır arkadaşlar, taşır. Şayet imanımız tamsa, inancımız kavi ise, yolumuz doğruysa bu kanarya bin bir başlı kartalı da taşır, yedi düveli de hizaya getirir."
GÜN MÜCADELE GÜNÜ: Gün çalışma günü. Okulunuzda, kütüphanede, STK'larda, evinizde çalışacaksınız. Gün mücadele günü. Okulunuzda, çevrenizde fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. 15 Temmuz'da olduğu gibi tankların, uçakların, helikopterlerin, silahların karşısında mücadele edeceksiniz. Çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğinizle mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz.
KİMİNİN GENÇLERİ CEVVAL...: 2019'da yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi var. Bizim için bir dönüm noktası. Birileri bizim gençlerimizle alakalı "Bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval, hareketli değil." Bizim onlara verdiğimiz cevaplar belli, sandıkta görülüyor. Kimin gençleri daha cevval, kimin gençleri daha hımbıl. Bu defa sandıklar öyle patlamalı ki bunlar ne olduklarına, ne olacaklarına pişman olsun.
KİTAP KAFE DEĞİL, KIRAATHANE
TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, 81 ilde yurtlarıyla, hizmet binalarıyla, kitap kafeleriyle hizmet verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Kitap kafe denmiş. O ismi kıraathaneye çevirelim. Yani okuma evi, okuma yeri. Kafe bizim değil" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Sakarya
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