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Ve perde kapandı

oyuncusu , eşi ile yollarını ayırmaya karar verdi. 13 bin lira nafaka, 650 bin TL de tazminat istedi. Avukatı, “Müvekkilimin oyuncu olması, evlilikte sorun oluşturdu” dedi

Ve perde kapandı
Oyuncu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi Laila'nın eski patronu Şefik Öztek'ten boşanmak için dava açtı. oyuncusu olması ve davalı Öztek'in kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Özinal, İstanbul Aile Mahkemesi'nde 5 ay önce açtığı davada kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi. Özinal, ayrıca davalı babanın kendisini iyi anne, eş ve ev kadını olmamakla suçladığını iddia etti. Avukatı ise boşanmayla ilgili olarak şunları söyledi, "Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşini aşağılayan davalı Şefik Öztek'in bu davranışları giderek arttı. Evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkilim için 500 bin maddi, 150 bin lira da manevi tazminat istiyoruz." Mahkeme, tarafların aylık gelirlerinin tespiti için duruşmayı erteledi.


Ali OKTAY
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