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TTB soruşturmasında 13 gözaltı kararı daha

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

TTB soruşturmasında 13 gözaltı kararı daha

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:53
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