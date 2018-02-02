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, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

'da 'Leptin hormonu eksikliği' hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak 37 kiloya çıkan 2 yaşındaki , yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla başlayan tedavi sonrası 2.5 ayda 8 kilo verdi. Cumhurbaşkanı , dün Ankara’da ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü.

Küçük Yağız, Cumhurbaşkanı Erdoğanla buluştu

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat (33) ve ev kadını Sevda Bekte (27)çiftinin ikinci çocukları olan , hızla kilo alınca, aile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu.

Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. İlaçla tedavi süresinde , 8 kilo vererek 29 kiloya düştü.

Aile, kendilerine bu süreçte destek olup, yasal mevzuatta da değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslanı Ankarada Ak Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı , Karaaslan ile birlikte aileyi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız Bekteyi bir süre sevip, oyuncak hediye etti.


Küçük Yağız'ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğanın kendilerini kabul ettiği çok mutlu olduklarını söyleyerek, Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyetini bile karşılama gücüm yoktu. Ancak devletimiz daha sonra bizim sesimizi duydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılanır hale getirildi. Biz de o dönem bizimle çok ilgilenen Çiğdem Hanımı ziyaret edip, teşekkür ettik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yasal düzenleme ile oğlum gibi Türkiyede aynı hastalık nedeniyle zor durumda olan tüm hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun dedi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmetcan mehmetcan

işte devlet budur bir vatandaşı için yasal mevzuatı değiştiriyor bazı kör cahiller gene görmicek ama neyse. İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 02.02.2018 13:06
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