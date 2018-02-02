Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.



İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:



Sevgili Ankaralı hemşehrilerim değerli kardeşlerim hanımefendi ve beyefendiler hepinizi bu mübarek cuma gününde selamlıyorum.

BÜYÜK BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME ADINA SON BİR HAMLE YAPIYORUZ

Bir proje için bir yatırım için bir hizmet için beraberiz. Bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Niğde'ye ve oradan Adana'ya, Gaziantep'e Şanlıurfa'ya tüm iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürme adına son bir hamle yapıyoruz.



HİÇ ARABA SOLLAMADAN OTOYOLDA GİDECEK

Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek.

YOLLARI BÖLDÜK HAYATLARI BİRLEŞTİRDİK

Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya Kuzey'den Güney'e bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik.

Eski para ile 4 katrilyon, bir proje sadece 4 milyar. Bugün Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bile bu proje baksak yetiyor. 4 milyar lira yatırımı Türkiye'nin barajlardan, altyapı yatırımlarında büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor.

PARA HARCAMIYORSUNUZ

Yapım dahil yaklaşık 12 sene... Yapımı da çıkarsak 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek. 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz sonra 332 kilometre yolu tekrar alıyorsunuz.

2019'UN SONUNDA BİTECEK

2018-2019-2020 uzun değil mi? Daha kısa sürede bitebilir mi? 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek.



4 SAATTEN 2 SAATE DÜŞECEK

4 saatten 2 saate düşecek. 2 saat Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, aileniz Niğde'de ise sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Yaklaşık 200 milyon tasarruf var, yollarda ömrünüz geçmeyecek. Daah az mazot yakacak, böylece 200 milyon da yılda cebimize kalacak.

TOPLAM 332 KİLOMETRE...

Ayrıca, bu yol sadece Ankara, sadece Niğde'ye hizmet etmiyor. Güzergah üzerinde bulunan Konya'ya, Aksaray'a, Kırşehir ve Nevşehir'e de... Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızda bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor.

YOL ÜZERİNDE 5 TANE VİYADÜK VAR

Yol üzerinde 5 tane viyadük var. 28 köprü, 124 tane altgeçit, 386 tane menfez, 5 tane dinlenme tesisi, 2 tane bakım ve onarım şantiyesi ve bütün bu tesislerde yol üzerinde olacak. Bu yol sadece vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ticaretin artmasına ve kalkınmasına da fayda sağlayacak.

BÜYÜK DÜŞÜNMEK LAZIM

Büyük ülkede büyük düşünmek lazım, büyük projeler yapmak lazım. Memleketimizin ihtiyaçlarını biliyor bu ihtiyaçları giderecek çözümleri geliştiriyoruz. Havayolunu halkın yolu yaptık, bölünmüş yollarla ülkeyi baştan başa donattık. İletişimde Türkiye'ye çağ atlattık.



12 GÜNDE 82 ROKET ATILDI

Bu alçaklar tarafından 12 günde 82 roket atıldı. Beş vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralımız var.