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Terörist hakkında kırmızı bülten

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist 'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Terörist Mihraç Ural için flaş karar

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

terörist 'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine 'dan izahat istemişti.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 17:07
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