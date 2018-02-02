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'de direksiyonu kilitlenen otobüs yaptı!

'de Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarının üzerine çıktı.

Kadıköyde direksiyonu kilitlenen otobüs kaza yaptı!
'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü yaptı. Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüsü karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ
Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kaza dün Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği nı akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.
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  • 02 Şubat 2018, Cuma 12:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Nedir bu kazalar..! Nedir bu kazalar..!

Halkin üzerine otobüs süren soförlerin terörle baglantisi olup olmadigi arastirilmalidir..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 02.02.2018 12:48
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