Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "yeni torba tasarı" olarak geçen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarısının bugün TBMM'ye sevkedildiğini söyledi.
Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
İŞTE TORBA YASAYLA GELEN MÜJDELER
Ağbal, şunları söyledi:
"Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır. (Madde 6)
kalan karakter 1000
Ssk dan önce doğum borçlanması yokmu . Anneler bekliyor
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.