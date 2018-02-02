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Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi

Vergi yükünün sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önlendiği, istihdam artışı ve yatırım için teşvikleri konularında yeni düzenlemelerin yer aldığı torba tasarı Meclis'e gönderildi. Yeni torba yasayla vatandaşa destek yağacak. İşte detaylar...

Yeni Torba Yasa Meclise sevk edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "yeni torba tasarı" olarak geçen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarısının bugün TBMM'ye sevkedildiğini söyledi.

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İŞTE TORBA YASAYLA GELEN MÜJDELER

Ağbal, şunları söyledi:
"Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır. (Madde 6)

  • 02 Şubat 2018, Cuma 12:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ayşe Ayşe

Ssk dan önce doğum borçlanması yokmu . Anneler bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:42
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