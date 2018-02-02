Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "yeni torba tasarı" olarak geçen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarısının bugün TBMM'ye sevkedildiğini söyledi.

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İŞTE TORBA YASAYLA GELEN MÜJDELER

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Ağbal, şunları söyledi:

"Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır. (Madde 6)