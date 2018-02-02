Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, saat 12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
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