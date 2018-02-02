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'da bazı seferler iptal oldu

Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDOda bazı seferler iptal oldu

Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, saat 12.30'daki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 12:21
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