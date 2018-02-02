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ve Hatay'a atıldı

'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından kent merkezine yönelik 3 ayrı li saldırı düzenlendi. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roket, Hatay'ın ilçesine düştü. İki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kilis ve Hataya roket atıldı

'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 , Hatay'ın ilçesine düştü.

Terör örgütü mensuplarınca atılan 3 roket, Fidanlık Mahallesi'ne düştü. Roketlerden birisi bir evin bahçesindeki aracın üzerine, diğeri eski sanayi bölgesine düştü.


Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

KİLİS'E 3 ROKET
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından kent merkezine yönelik 23 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.

Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.

Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Terör örgütü mensuplarınca bugün atılan roketlerden birinin Fidanlık Mahallesi'ndeki sanayi sitesine düşmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Rifat Sinirli (69) tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçi emeklisi olduğu öğrenilen Sinirli'nin tesadüfen olay yerinden geçtiği öğrenildi. Tedavileri süren 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hatay/antakya hatay/antakya

hava savunma sistemlerimizin biran önce geliştirilmeli.Türk kubbesi yapılmalı bütün sınırlar güneyden doğuya kadar korunmalı aynı zamanda sayın cumhurbaşkanımızın yapın dediği 2500 km menzilli füze de yapılmalı bence ukrayna ve pakistan dan destek istenmeli füze teknolojisi olarak çok ilerideler.kendi uydumuzu da fırlatırsak dünya titrer.daha önemlisi tüm muhalefetin iktidara bu konularda açık destek vermesi boyunlarının borcudur.

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 15:10
polatb polatb

pkk/pyd nin sivil katliamı aralıksız devam ediyor. batı ülkeleri salağa yatıyor. kalanlarda ölü taklidi yapıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 14:42
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