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Güneş tutulması!

Belediyesi, geçen yıl 40 bin liraya güneş enerjisiyle çalışan 2 tane şarj cihazı aldı. Ancak sistem, ‘güneş görmediği için’ kurulduğu günden beri hiç çalışmadı. Vatandaşlardan tepki yağdı

Güneş tutulması!
CHP'li Belediyesi, fıkra gibi bir olaya imza attı. Belediye, geçen yıl 40 bin liraya güneş enerjisiyle çalışan telefon ve akülü araç şarj cihazlarından 2 tane aldı. Üstü reklam panosu ve şarj ünitesi, alt kısmı ise oturma bankı olarak tasarlanan cihazlar, geçen yıl Haziran ayında Sakarya Caddesi'ne yerleştirilerek hizmete açıldı. Ancak 40 bin lira harcanarak alınan şarj cihazları kurulduğu günden bu yana hiç çalışmadı. Cihazların neden çalışmadığını belediyeye soran vatandaşlar ise aldıkları cevap karşısında şaştı kaldı. Görevliler, cihazların güneş görmediği için çalışmadığını açıkladı. Güneş görmeyen yere güneş enerjisiyle çalışan sistemi yerleştiren belediyeye tepki yağdı. Fıkra gibi olay karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, "Belediye, güneş enerjisinden bi haber. Savundukları güneş enerji sisteminin nasıl çalıştığından bile haberleri yok" ifadelerini kullandı. Güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazlarının güneş görmeyen yere kim tarafından konulduğu merak konusu olurken, vatandaşlar söz konusu cihazları oturma bankı olarak kullandı. Belediye Başkanı Baki Ergül ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu cihazlardan Sakarya Caddesi'nde iki adet mevcut. Güneş görmediği için çalışmıyorsa, güneş gören yere koyarız."


Deniz ÖZEN
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