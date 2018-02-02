Güneş tutulması!

CHP'li Sinop Belediyesi, fıkra gibi bir olaya imza attı. Belediye, geçen yıl 40 bin lirayagüneş enerjisiyle çalışantelefon ve akülü araç şarjcihazlarından 2 tane aldı. Üstü reklam panosu ve şarj ünitesi, alt kısmı ise oturma bankı olarak tasarlanan cihazlar, geçen yıl Haziran ayında SakaryaCaddesi'ne yerleştirilerek hizmete açıldı. Ancak 40 bin liraharcanarak alınan şarj cihazları kurulduğu günden bu yana hiç çalışmadı. Cihazların neden çalışmadığını belediyeye soran vatandaşlar ise aldıkları cevap karşısında şaştı kaldı. Görevliler, cihazların güneş görmediği için çalışmadığını açıkladı. Güneş görmeyen yere güneş enerjisiyle çalışan sistemi yerleştiren belediyeye tepki yağdı. Fıkra gibi olay karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, "Belediye,güneş enerjisinden bi haber.Savundukları güneş enerjisisteminin nasıl çalıştığındanbile haberleri yok" ifadelerini kullandı. Güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazlarının güneş görmeyen yere kim tarafından konulduğu merak konusu olurken, vatandaşlar söz konusu cihazları oturma bankı olarak kullandı. Belediye Başkanı Baki Ergülise konuyla ilgili şu açıklamayıyaptı: "Söz konusu cihazlardan Sakarya Caddesi'nde iki adet mevcut. Güneş görmediği için çalışmıyorsa, güneş gören yere koyarız."
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