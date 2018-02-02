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'den temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, 'nda yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Darmık Dağı YPGden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın teröristlere verdiği destekle oluşturulmak istenen koridora darbe vurmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Terör örgütü 'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak amacıyla düğmeye basan , bölgede ilerleyişini sürdürüyor.

TERÖR ANITINA BOMBARDIMAN
Bu kapsamda, teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bulunduğu 'na hava operasyonları düzenledi. SİHA'ların anıtı bombalamasından sonra Mehmetçik de bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

ŞANLI BAYRAK DALGALANIYOR
Darmık Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgeye Türk bayrağını astı.

O ANIN VİDEOSU
Twitter'da Kirpi ve Kobra hesabından o anlara ilişkin görüntüler, "57'inci Komando Taburu'nun ülkemize armağanıdır" ifadeleriyle paylaşıldı.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 13:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ALLAH KORUSUN ASLANLARIM SİZLERİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:36
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