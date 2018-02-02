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Üsküdar'daki otobüs kazasında yeni gelişme

İstanbul'da dün 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya tutuklandı.

Üsküdardaki otobüs kazasında yeni gelişme

Dün Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Karakaya, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

  • 02 Şubat 2018, Cuma 13:53
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