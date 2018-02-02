Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.