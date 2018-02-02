Abdülsettar Yaşar 'Muhasebeci Kenan'ın iftirasına cevap verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın, Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskında başkonsolos olarak gösterdiği özel harekat polisi olan Abdusettar Yaşar'ı DEAŞ üyesi olmakla suçladı.
YAŞAR: "TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE ETTİK"
Abdulsettar Yaşar, kendilerinin özel hareket polisi olduklarını belirterek, "Tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettik. Hendek dediler, o bölgeye gittik. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi oldu, Akıncı Üssü'ne giden ekibin içindeydim" dedi.
"15 TEMMUZ GECESİ HATAY'DAN ANKARA'YA GEÇTİM, 35 GÜN BOYUNCA AKINCILAR ÜSSÜ'NDE KALDIM"
Musul'dan geldikten sonra Hatay'da görev yapmasına rağmen Şırnak'a geçici görevle gittiğini kaydeden Abdulsettar Yaşar, "15 Temmuz darbe girişimi günü Hatay'da gerekli önlemler alındıktan sonra gece saat: 02:00'da arabalara binip Ankara'ya, oradan da Akıncılar Üssü'ne giden ilk ekipteydim ve 35 gün boyunca Akıncılar Üssü'nde kaldım. Şu anda sınıra sıfır bölge olan Hassa ilçesinde savaşa hazır kıta bekliyorum. Öztürk Yılmaz, benim ödüllendirildiğimi iddia ediyor. Bana göre sınırda Hassa'da görev yapmak çok güzel ödül.." ifadelerini kullandı.
ÖZTÜRK YILMAZ, KENDİSİNE 'MUHASEBECİ KENAN' OLARAK HİTAP EDİLMESİNİ İSTEDİ.
Musul Başkonsolosu'nda görevli güvenlik amiri S.C., Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadede Yılmaz'ın baskın sırasında kendisini gizlediğini ve konsoloslukta polis memuru olan Abdulsettar Yaşar'ın başkonsolos olarak gösterildiğini söyledi.
'BANA BEYEFENDİ DEMEYİN'
SABAH'a konuşan S.C., polis memuru Abdulsettar Yaşar'ın kendisini konsolos olarak tanıttığına dikkat çekerek, "Öztürk Yılmaz, kendisine 'Muhasebeci Kenan' olarak hitap edilmesini istedi. Konsolos görevlilerine 'Bana beyefendi demeyin. Başkonsolos olduğum bilinmesin' diyordu" demişti.
Etiketler: Öztürk Yılmaz , 15 Temmuz , Muhasebeci Kenan , Şırnak , DEAŞ , CHP , Abdulsettar Yaşar , Ankara , Musul , akıncılar üssü
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