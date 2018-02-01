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‘Yaktın bizi’

’de kamyon sürücüsü, kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazenin üstüne kapanan eşi, “Yaktın bizi” diyerek feryat etti

‘Yaktın bizi’
Kocaeli'de Hüseyin Gümüş, dün kamyon ile mezbaha içine gübre döktü. Daha sonra aracına binen Gümüş, araçtan indi. Bir anda hareket eden araç, talihsiz adamı altına amdı. Gümüş feci şekilde öldü. Cenazenin üstüne kapanan kadın, "Yaktın bizi" diyerek gözyaşı döktü. Gümüş'ün bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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