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'dan Kilis'e roket saldırısına kınama

: "(/'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin) 'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz."

Pentagondan ikiyüzlü açıklama!

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, /'nın Afrin'den Kilis'e roket saldırısına ilişkin bir soruya, "'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Korgeneral McKenize, ABD Savunma Bakanlığı () Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin 'nin Afrin'den Türkiye'nin Kilis iline yönelik roket saldırılarında birçok sivilin öldüğü onlarca sivilin de yaralandığını hatırlatması üzerine Korgeneral McKenzie şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz."

"BU SİLAHLAR DEAŞ İLE OPERASYON BİTTİĞİNDE TOPLANACAK"
AA muhabirinin PYD/PKK'nın paravanı SDG'ya verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak "Bu silahların toplama işlemi başladı mı bu konuda ne aşamadasınız?" sorusuna ise McKenize "Bu silahlar ile operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor- bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Pentagon, ABD Başkanı 'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları operasyonu kapsamında verdiğini, bu operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 20:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

ABD'den şaşırmadığımız bir açıklama sadece sözde ''Kınıyoruz'' kınamanın yeterli olmadığını anlamak istemiyorlar.Neden,çünkü işlerine gelmiyor.PKK/PYD/SDG dedikleri çapulculara desteğe devam ediyorlar.Bir ülke teröristle işbirliği yapacak kadar ne onur ne haysiyet nede şerefi kaldı.Bu Ülke dünyada Terör devleti olarak tarihe geçmiştir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.02.2018 01:08
misafir. misafir.

abd.kuzey kore'yi iranı terörist devlet olarak dünyaya ilan ediyor ya kendisi ve israil bunlardan iki kat daha terörist devletler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.02.2018 22:30
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